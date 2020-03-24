Стерлинг: я люблю «Ливерпуль», они навсегда в моём сердце

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг рассказал об отношении к «Ливерпулю», за который он выступал ранее.
«Вернулся бы я когда-нибудь в «Ливерпуль»? Если честно, я люблю «Ливерпуль». Не поймите меня неправильно, но они навсегда в моём сердце. Это команда, которая многое для меня сделала и вырастила, так что…» — цитирует Стерлинга Goal.com со ссылкой на эфир в «инстаграме» Colossal Sports Management’s.
Стерлинг оказался в системе «Ливерпуля» в 2010 году, а с 2012 по 2015 год выступал за главную команду мерсисайдцев. Затем Рахим перебрался в «Манчестер Сити». Сумма трансфера составила € 63,7 млн.
Напомним, УЕФА наложил на «Манчестер Сити» двухлетний запрет на выступление в Лиге чемпионов в связи с нарушениями правил финансового фэйр-плей. Сообщалось, что Стерлингом интересуется «Реал».
В нынешнем сезоне 25-летний форвард провёл 24 матча в чемпионате Англии, забил 11 мячей и отдал 1 голевой пас.
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