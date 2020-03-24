Экс-игрок «Ливерпуля»: не могу поверить, что люди предлагают не доигрывать этот сезон

Бывший футболист «Ливерпуля» Джон Олдридж считает, что нынешний сезон английской Премьер-лиги нужно доиграть при любых обстоятельствах, даже если старт новой кампании придётся отложить до конца 2020 года.

«Надеюсь, «Ливерпуль» получит то, что заслуживает, и это чемпионский титул Премьер-лиги. Люди говорят, что нынешний сезон не будет доигран, но это нужно сделать. Не надо начинать новую кампанию, если нынешняя не завершится. В чём смысл? Какой смысл выбрасывать 75% пройденного пути?

Забудьте о следующем розыгрыше. То, что было начато, нужно закончить. Будь то через два, три или четыре месяца. Следующий сезон можно сократить или переформатировать. Например, если он начнётся на Рождество, можно разделить его пополам: верхняя часть будет бороться за титул и еврокубки, нижняя — за выживание.

Я не могу поверить, что люди предлагают не доигрывать матчи. Например, в Чемпионшипе есть «Лидс Юнайтед» и «Вест Бромвич Альбион», которые пытаются выйти в АПЛ. Нельзя лишать их этого шанса. Просто смешно отменять три четверти кампании, чтобы начать новую. Надеюсь, здравый смысл восторжествует», — цитирует Олдриджа Liverpool Echo.