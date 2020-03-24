Татаев: есть ощущение, что в Чехии все сильно преувеличивают проблему с коронавирусом

Российский защитник «Млада-Болеслава» Алексей Татаев рассказал о карантине в Чехии в связи с угрозой распространения коронавируса.
«Моё здоровье супер. Дома уже почти две недели на карантине. В последние дни начал искать выгоду в этом. Можно себе уделить больше времени. Главное, что я и моя семья здоровы. У меня нет домашних тренажёров. Прочитал достаточно книг о том, как тренироваться дома. Для меня это не трудно.
Когда только начали говорить о карантине, все смеялись. Власти выпустили закон, что нельзя выходить на улицу без маски и за это может быть штраф до 3000 крон. Это около 9000 рублей. Поэтому все стали гулять в масках. Сейчас люди почти не выходят на улицы. Только в экстренных случаях. Не смотрю чешские новости. Всё узнаю от знакомых, друзей и агента.
Когда возобновится чемпионат Чехии? Такую информацию нам не доносят. Предварительно сообщали, что тренировки возобновятся 24 марта. Но на днях сказали, что всё переносится до 4 апреля. И до этой даты у нас карантин. Пока что сидим дома и ждём. Доктор нам написал, чтобы мы сообщали о каких-то проблемах со здоровьем. Каждую неделю нам в общую группу скидывают план тренировок. Мы выполняем упражнения.
Мне Россия нравится, потому что тут люди спокойнее относятся к инфекции. Есть ощущение, что в Чехии все сильно преувеличивают проблему. Постоянно общаюсь с родными. Советую им, что нужно делать и как. Не хочется, чтобы кто-то болел», — рассказал Татаев в эфире программы «Все на Матч!».
- 24 марта 2020
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