Качаем бицепс с Акинфенвой. Упражнения в домашних условиях

Нападающий «Уиком Уондерерс» Адебайо Акинфенва показал, как он занимается спортом в условиях домашнего карантина, который был введён в связи с угрозой распространения коронавируса.

Футболист проводит собственные тренировки во дворе дома.

Видео можно посмотреть на канале Sky Sports Football в YouTube.

Акинфенва считается одним из самых сильных футболистов в мире и регулярно занимается спортом. 37-летний нападающий перешёл в «Уиком Уондерерс» летом 2016 года из «Уимблдона» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он принял участие в 32 матчах Чемпионшипа (20 — в основном составе), в которых стал автором 10 забитых мячей (два — с пенальти) и отдал пять результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2020 года.