Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия выставил свою игровую футболку на аукцион.

«Первый лот! Игровая футболка сезона-2019/2020! Стартовая цена 8000 (каждый шаг 1000 руб.). Аукцион продлится до 22:00 сегодняшнего дня! В 22:00 закрою комментарии и напишу победителю!» — написал Джикия в своём «инстаграме».

Все вырученные средства игрок намерен передать на лечение ребёнка Артёма Рогова.

Джикия перешёл в «Спартак» в январе 2017 года из пермского «Амкара». Сумма трансфера составила € 2,35 млн. В нынешнем сезоне 26-летний футболист принял участие в 20 матчах Российской Премьер-Лиги (все — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, а также получил четыре жёлтые и одну красную карточки. Контракт игрока с московским клубом действителен до лета 2022 года.

Турнирная таблица РПЛ сезона-2019/2020.