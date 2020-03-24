Фабрегас: Хаби Алонсо умолял о переходе из «Ливерпуля» в «Арсенал»

Экс-полузащитник «Арсенала» Сеск Фабрегас, выступающий в составе «Монако», рассказал, как его бывший партнёр по сборной Испании Хаби Алонсо мог перейти из «Ливерпуля» в лондонский клуб летом 2009 года.
«Я разговаривал с Хаби по телефону всё лето. Он очень хотел перейти в „Арсенал“, буквально умолял всех об этом. Он действительно хотел присоединиться к „Арсеналу“, я изо всех сил старался это организовать — обсуждал вопрос с нужными людьми, выражал своё мнение. Я думал, что Алонсо стал бы фантастическим приобретением для „канониров“.
Я был разочарован отсутствием заключительного толчка, который помог бы завершить сделку. Сам игрок очень хотел перейти, этот трансфер было легко организовать. Но я не директор, я смотрю на всё с позиции игрока. Помню, что общался с Хаби на протяжении всего отпуска. Он писал мне, спрашивал: „Что происходит?“ Плохо, что переход не состоялся. Думаю, он был создан для «Арсенала», — приводит слова Фабрегаса Arsecast.
- 24 марта 2020
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