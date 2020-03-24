Хавбек «Севильи» почеканил туалетную бумагу с завязанными глазами

Полузащитник «Севильи» Оливер Торрес стал очередным участником челленджа «Оставайся дома».

Футболист почеканил рулон туалетной бумаги с завязанными глазами.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

В настоящий момент практически все профессиональные футболисты находятся в карантине, который был введён в связи с угрозой распространения коронавируса.

Торрес перешёл в «Севилью» летом 2019 года из «Порту». Сумма трансфера составила € 11 млн. В нынешнем сезоне 25-летний хавбек принял участие в 20 матчах чемпионата Испании (14 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, отдал три результативные передачи, а также получил пять жёлтых карточек. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.