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«Зенит» показал, как Малком тренируется в условиях карантина

«Зенит» показал, как Малком тренируется в условиях карантина
Футбол / РПЛ 0

Бразильский нападающий петербургского «Зенита» Малком поддерживает форму в условиях карантина, который введён в связи с угрозой распространения коронавируса.

Футболист занимался на беговой дорожке, отжимался от пола и качал пресс.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Малком перешёл в «Зенит» летом 2019 года из «Барселоны». Сумма трансфера составила € 40 млн. В нынешнем сезоне 23-летний бразильский форвард принял участие в пяти матчах российского национального чемпионата (три — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.

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