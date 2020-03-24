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«Дома сидите». Широков снялся в социальном ролике о коронавирусе

«Дома сидите». Широков снялся в социальном ролике о коронавирусе
Футбол / РПЛ 0

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков принял участие в социальном ролике, направленном на борьбу с распространением коронавируса.

В ролике Широков призывает всех придерживаться самоизоляции в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Для этого бывший футболист использует свою крылатую фразу «Дома сидите», ставшую известной после его конфликта с болельщиками.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч ТВ».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 16 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 102 тыс. В России на 24 марта официально зафиксировано 495 случаев заражения коронавирусом.

Широков: мы победим пандемию коронавируса
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