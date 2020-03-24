Фанаты «Спартака» помогут ветеранам, которые находятся на карантине

Объединение фанатов московского «Спартака» Supporters Group сообщило о планах помогать ветеранам, которые находятся на карантине из-за угрозы распространения коронавируса.

«В это непростое для всех время мы приняли решение сосредоточиться на поддержке тех, кто особо остро нуждается в нашей заботе и внимании. На наших ветеранах, болельщиках в возрасте и тех, кто из-за бушующей эпидемии коронавируса по медицинским и возрастным показаниям вынужден находиться на карантине и самоизоляции. С сегодняшнего дня мы на постоянной основе будем покупать и доставлять продуктовые пакеты находящимся в самоизоляции спартаковцам.

Первые посылки от нас уже направились к семье Николая Петровича Старостина, вдовам Галимзяна Хусаинова и Валентина Ивакина, а также к ветеранам нашего клуба Александру Пискареву, Владимиру Петрову, Николаю Киселёву, Сергею Рожкову, Сергею Ольшанскому и Александру Гребневу. Совсем скоро — полный отчёт и все подробности. Один за всех!» — говорится в «инстаграме» фанатского объединения.