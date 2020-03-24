Футболисты «Баварии» пошли на понижение зарплат, чтобы помочь сотрудникам клуба
Футболисты мюнхенской «Баварии» согласились пойти на понижение зарплат на 20% из-за пандемии коронавируса, сообщает DPA.
По информации источника, эта мера поможет сохранить работу сотрудникам мюнхенского клуба. Ранее на аналогичную меру пошли игроки дортмундской «Боруссии».
Напомним, ранее игроки «Баварии» Леон Горецка и Йозуа Киммих пожертвовали € 1 млн на борьбу с коронавирусом в Германии. Деньги футболистов мюнхенской команды были направлены в благотворительные организации и социальные учреждения страны.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 16 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 102 тыс.
Игроки дортмундской «Боруссии» отказались от 20% зарплат
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