Смолов: меня не отпустили в Москву, играю тут по 12 часов в CS

Российский нападающий «Сельты» Фёдор Смолов рассказал, чем он занимается в карантине, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса.

«Сижу дома, тренируюсь — выполняю назначенную программу. В CS играю часов по 12, время убиваю. Как не скучать? Карантин продлили до 15 апреля, в Москву меня не отпустили. На улицу можно выходить только в аптеку или за продуктами. А, ещё с собакой гулять. Кто-то гуляет с собаками, кто-то с девушками. Там разрешение специальное нужно. Так, обстановка нормальная — 22 градуса, океан, солнце», — сказал Смолов в эфире своего «инстаграма».

Смолов перешёл в «Сельту» в зимнее трансферное окно из московского «Локомотива» на правах аренды. В этом сезоне 30-летний форвард провёл шесть матчей в Примере и забил один гол.