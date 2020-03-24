Смолов: Кокора зовёт в «Сочи». Говорит, там топка!

Российский нападающий «Сельты» Фёдор Смолов рассказал о предложении нападающего «Сочи» Александра Кокорина присоединиться к нему в сочинской команде.



«Кокора зовёт в «Сочи». Говорит, там топка!» — сказал Смолов в эфире на своей странице в «Инстаграме».



Смолов перешёл в «Сельту» в зимнее трансферное окно из московского «Локомотива» на правах аренды. В этом сезоне 30-летний форвард провёл шесть матчей в Примере и забил один гол.



Кокорин зимой присоединился к «Сочи» на правах аренды. В нынешнем сезоне 29-летний нападающий принял участие в четырёх матчах российского национального чемпионата и стал автором трёх забитых мячей. Контракт футболиста с петербургским «Зенитом» действует до лета 2020 года.

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