Смолов: Кокора зовёт в «Сочи». Говорит, там топка!
Российский нападающий «Сельты» Фёдор Смолов рассказал о предложении нападающего «Сочи» Александра Кокорина присоединиться к нему в сочинской команде.
«Кокора зовёт в «Сочи». Говорит, там топка!» — сказал Смолов в эфире на своей странице в «Инстаграме».
Смолов перешёл в «Сельту» в зимнее трансферное окно из московского «Локомотива» на правах аренды. В этом сезоне 30-летний форвард провёл шесть матчей в Примере и забил один гол.
Кокорин зимой присоединился к «Сочи» на правах аренды. В нынешнем сезоне 29-летний нападающий принял участие в четырёх матчах российского национального чемпионата и стал автором трёх забитых мячей. Контракт футболиста с петербургским «Зенитом» действует до лета 2020 года.
Смолов: меня не отпустили в Москву, играю тут по 12 часов в CS
Читайте также
- 24 марта 2020
-
20:11
-
20:09
-
20:02
-
19:58
-
19:53
-
19:51
-
19:33
-
19:32
-
19:15
-
19:02
-
18:52
-
18:38
-
18:36
-
18:19
-
17:56
-
17:55
-
17:52
-
17:39
-
17:38
-
17:19
-
17:18
-
16:59
-
16:58
-
16:54
-
16:29
-
16:28
-
16:15
-
16:04
-
16:00
-
15:51
-
15:47
-
15:37
-
15:18
-
14:53
-
14:48
Партнерский контент