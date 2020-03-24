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Смолов: Рамос сказал, что мне надо было раньше приезжать в Испанию

Смолов: Рамос сказал, что мне надо было раньше приезжать в Испанию
Футбол / Испания 0

Российский нападающий виговской «Сельты» Фёдор Смолов рассказал о своём разговоре с защитником мадридского «Реала» Серхио Рамосом.

«В «Сельте» всё отлично. Было прекрасно, пока вирус не наступил. Рамос мне сказал «Привет» и Welcome to La Liga. Спросил, как впечатления, и сказал, что надо было раньше приезжать», — сказал Смолов в эфире своего «инстаграма».

В данный момент Смолов находится в карантине, который введён из-за угрозы распространения коронавируса.

Смолов перешёл в «Сельту» в зимнее трансферное окно из московского «Локомотива» на правах аренды. В этом сезоне 30-летний форвард провёл шесть матчей в Примере и забил один гол. Контракт футболиста с московским клубом действителен до лета 2022 года.

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