Смолов поддержал решения о переносе Евро-2020 и Олимпийских игр

Российский нападающий «Сельты» Фёдор Смолов прокомментировал решения о переносе Евро-2020 и Олимпийских игр на 2021 год из-за пандемии коронавируса.



«Другого пути, кроме переноса Евро, не было, потому что эту пандемию нужно пережить и перебороть. А чтобы её пережить, нужно не проводить массовых мероприятий. Ещё и Олимпиаду отменили, это правильные решения», — сказал Смолов в эфире на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, Евро-2020 планировалось провести с 12 июня по 12 июля в 12 городах, одним из которых является Санкт-Петербург. Согласно решению УЕФА, турнир будет проходить с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от коронавируса скончалось более 16 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 102 тыс.