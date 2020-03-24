Футболистка «Ривер Плейт» сбила со стены картину, чеканя туалетную бумагу
Футболистка «Ривер Плейт» Джордан О'Брайен приняла участие в челлендже «Оставайся дома».
О'Брайен почеканила рулон туалетной бумаги, но в какой-то момент сбила им картину со стены.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Челлендж призван мотивировать людей не выходить из дома в условиях пандемии коронавируса. Его суть заключается в чеканке рулона туалетной бумаги. Участие в челлендже уже приняли звёзды футбола, такие как аргентинец Лионель Месси, защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос, защитник «Манчестер Сити» Николас Отаменди и другие.
Чемпионат Аргентины в связи с угрозой распространения коронавируса в данный момент приостановлен. Приостановлены также чемпионаты по всей Европе, кроме Беларуси.
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