Футболистка «Ривер Плейт» сбила со стены картину, чеканя туалетную бумагу

Футболистка «Ривер Плейт» Джордан О'Брайен приняла участие в челлендже «Оставайся дома».

О'Брайен почеканила рулон туалетной бумаги, но в какой-то момент сбила им картину со стены.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Челлендж призван мотивировать людей не выходить из дома в условиях пандемии коронавируса. Его суть заключается в чеканке рулона туалетной бумаги. Участие в челлендже уже приняли звёзды футбола, такие как аргентинец Лионель Месси, защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос, защитник «Манчестер Сити» Николас Отаменди и другие.

Чемпионат Аргентины в связи с угрозой распространения коронавируса в данный момент приостановлен. Приостановлены также чемпионаты по всей Европе, кроме Беларуси.