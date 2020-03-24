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Игроки «Рубина» приступили к индивидуальным занятиям на базе клуба

Игроки «Рубина» приступили к индивидуальным занятиям на базе клуба
Футбол / РПЛ 0

«Рубин» на официальном сайте объявил о возобновлении тренировок на базе казанского клуба.

Занятия носят индивидуальный характер. Футболисты «Рубина» занимаются в тренажёрном зале, на поле, проходят восстановительные процедуры после повреждений. Таким образом, казанский клуб полностью соблюдает все меры предосторожности. В ближайшие дни игроки продолжат работать в таком режиме.

Ранее футболисты, тренеры и персонал «Рубина» прошли тест на коронавирусную инфекцию (COVID-19). В клубе не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусом.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от коронавируса скончалось более 17 тыс. человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 102 тыс. В России на 24 марта официально зафиксировано 495 случаев заражения коронавирусом.

«Рубин» прошёл тест на коронавирус. В клубе нет ни одного заражённого
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