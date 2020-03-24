Игроки «Рубина» приступили к индивидуальным занятиям на базе клуба

«Рубин» на официальном сайте объявил о возобновлении тренировок на базе казанского клуба.



Занятия носят индивидуальный характер. Футболисты «Рубина» занимаются в тренажёрном зале, на поле, проходят восстановительные процедуры после повреждений. Таким образом, казанский клуб полностью соблюдает все меры предосторожности. В ближайшие дни игроки продолжат работать в таком режиме.



Ранее футболисты, тренеры и персонал «Рубина» прошли тест на коронавирусную инфекцию (COVID-19). В клубе не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусом.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от коронавируса скончалось более 17 тыс. человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 102 тыс. В России на 24 марта официально зафиксировано 495 случаев заражения коронавирусом.

«Рубин» прошёл тест на коронавирус. В клубе нет ни одного заражённого