Заражённые коронавирусом: актуальный список футболистов на 24 марта

Большинство европейских чемпионатов, среди которых пять ведущих лиг, из-за пандемии коронавируса приостановлено. В настоящее время известно о 36 футболистах, заражённых инфекцией.
Италия
Даниэле Ругани, Блез Матюиди, Пауло Дибала (все — «Ювентус»), Херман Песселья, Патрик Кутроне, Душан Влахович (все — «Фиорентина»), Маноло Габбьядини, Омар Коллей, Олбин Экдаль, Антонино ла Гумина, Мортен Торсби, Фабио Депаоли, Бартош Берешиньски (все — «Сампдория»), Маттиа Цаканьи («Верона»), Кинг Пол Акпан Удо («Пьянезе»), Дэниел Мальдини («Милан»).
Испания
Хосе Луис Гайя, Эсекьель Гарай, Эльяким Мангала (все — «Валенсия»), У Лэй, Леандро Кабрера (оба — «Эспаньол»), Жонатас («Эльче»), Йелко Алфая («Бергантиньос»).
Германия
Максимилиан Миттельштедт («Герта»), Лука Килиан («Падерборн 07»), Яннес-Килиан Хорн, Тимо Хюберс (оба — «Ганновер-96»), Фабиан Нюрнбергер («Нюрнберг»).
Англия
Каллум Хадсон-Одои («Челси»), Джеймс Болтон, Энди Кэннон, Шон Рагет (все — «Портсмут»), Чарльз Остин («Вест Бромвич»).
Франция
Сук Юн Чжун («Труа»).
Китай
Маруан Феллайни («Шаньдунь Лунэн»).
Россия
Максим Астафьев («Ленинградец»)
- 24 марта 2020
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