Орлов: клуб из Испании хотел бы заполучить Кокорина, уже начались переговоры

Комментатор Геннадий Орлов сообщил, что один из испанских клубов проявляет интерес к нападающему «Зенита» Александру Кокорину, который выступает за «Сочи» на правах аренды.
«Читал, что «Сочи» хочет предложить Кокорину полноценный контракт. Он же лучший игрок. Это только первый запрос на Александра, а я убеждён, что будут запросы от многих клубов. В том числе могут быть запросы из-за рубежа. Знаю, что в Испании есть клуб, который хотел бы заполучить Александра. Там уже начались какие-то переговоры, движения. Ситуация очень сложная. Кокорин сейчас принадлежит «Зениту», но это только до июля, а дальше он станет свободным агентом. «Сочи» уже проявляет активность, другие тоже суетятся. Что предложит «Зенит»? Посмотрим», — сказал Орлов в видеоролике в своём блоге в социальной сети ВКонтакте.
- 24 марта 2020
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