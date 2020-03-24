Лукаку воспользовался паузой в Серии А, чтобы получить тренерскую лицензию

Нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку воспользовался паузой в мировом футболе, связанной с пандемией коронавируса, чтобы пройти онлайн-курсы УЕФА и получить тренерскую лицензию, сообщает The Telegraph.



По информации источника, к Лукаку присоединились его партнёры по национальной команде Бельгии Аксель Витсель, выступающий за дортмундскую «Боруссию», и Кевин Де Брёйне, защищающий цвета «Манчестер Сити».



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от коронавируса скончалось более 17 тыс. человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 102 тыс. Ранее из-за угрозы распространения коронавируса в Европе были приостановлены все футбольные чемпионаты, кроме Беларуси.

Лукаку — о коронавирусе: в такие трудные моменты мы начинаем ценить то, что имеем