Лукаку воспользовался паузой в Серии А, чтобы получить тренерскую лицензию
Нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку воспользовался паузой в мировом футболе, связанной с пандемией коронавируса, чтобы пройти онлайн-курсы УЕФА и получить тренерскую лицензию, сообщает The Telegraph.
По информации источника, к Лукаку присоединились его партнёры по национальной команде Бельгии Аксель Витсель, выступающий за дортмундскую «Боруссию», и Кевин Де Брёйне, защищающий цвета «Манчестер Сити».
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от коронавируса скончалось более 17 тыс. человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 102 тыс. Ранее из-за угрозы распространения коронавируса в Европе были приостановлены все футбольные чемпионаты, кроме Беларуси.
Лукаку — о коронавирусе: в такие трудные моменты мы начинаем ценить то, что имеем
Читайте также
- 24 марта 2020
-
23:04
-
22:53
-
22:42
-
22:39
-
22:21
-
22:17
-
22:00
-
21:52
-
21:40
-
21:32
-
21:19
-
21:04
-
20:56
-
20:44
-
20:30
-
20:29
-
20:11
-
20:09
-
20:02
-
19:58
-
19:53
-
19:51
-
19:33
-
19:32
-
19:15
-
19:02
-
18:52
-
18:38
-
18:36
-
18:19
-
17:56
-
17:55
-
17:52
-
17:39
-
17:38
Партнерский контент