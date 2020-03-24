Игрок «Уфы» почеканил рулон туалетной бумаги в супермаркете и попал им в тележку
Полузащитник «Уфы» Николай Гиоргобиани поучаствовал в челлендже с туалетной бумагой, понабивав рулон в супермаркете.
«Оставайся дома» выходит на новый уровень благодаря Николаю Гиоргобиани!» — говорится в комментарии, опубликованном в официальном «твиттере» «Уфы».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Стоит отметить, что челлендж «Оставайся дома» призывает граждан в связи с угрозой распространения коронавируса не выходить из дома.
Гиоргобиани перешёл в «Уфу» летом 2019 года из «Чайки» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 22-летний хавбек принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги (в четырёх — в основном составе), в которых результативными действиями не отметился. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.
Футболистка «Ривер Плейт» сбила со стены картину, чеканя туалетную бумагу
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