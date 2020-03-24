Кейн: надеюсь вернуться в строй через 2-3 недели

Нападающий лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн рассказал о ходе восстановления после травмы.

«У меня всё в порядке. С точки зрения реабилитации и личной точки зрения, у меня всё хорошо. Сейчас я усердно работаю, занимаюсь восстановительными процедурами, и просто жду, что будет с сезоном.

Моя семья в порядке, и, очевидно, сейчас все думают о коронавирусе. Сейчас самое время быть всем вместе, чтобы оставаться в безопасности, и, надеюсь, всё будет хорошо.



Я не слишком далек от окончательного восстановления. Надеюсь вернуться в строй через две или три недели.

Что касается пандемии, то это такая странная ситуация, в которой никто не был раньше. Все должны извлечь из этого позитив и сделать всё возможное. Сейчас со мной и семьей всё в порядке, и я буду продолжать усердно тренироваться, работать в тренажёрном зале и дома. Нужно просто подождать и посмотреть, что будет", — приводит слова Кейна официальный сайт клуба.