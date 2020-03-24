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«Зенит» ответил на вызов «Ромы», назвав имена четырёх клубных легенд

«Зенит» ответил на вызов «Ромы», назвав имена четырёх клубных легенд
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба петербургского «Зенита» приняла вызов «Ромы» в челлендже «четыре кумира». Римский клуб предложил россиянам назвать фамилии четырёх своих легенд.

«Привет, „Рома“! Мы надеемся, что ваши фанаты и все в Италии здоровы и находятся в безопасности. Все наши мысли с вами, мы вместе сражаемся в этой битве. Вот наши четыре легенды: Аршавин, Кержаков, Халк, Давыдов», — говорится в англоязычной версии «твиттера» российского клуба.

«Зенит», набрав в 22 матчах 50 очков, лидирует в турнирной таблице российского национального чемпионата. В данный момент чемпионат России приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. Следующий матч у петербургского клуба запланирован с ЦСКА.

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020

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