Жена Мамаева — о переезде с мужем в другую страну: это была шутка

Алана Мамаева, жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, ответила на вопросы подписчиков на своей странице в «Инстаграме».
Ранее Мамаев сообщил, что они с женой готовят глобальный переезд из России в другую страну. Один из пользователей социальной сети поинтересовался, куда супруги планируют переехать.
«Это была шутка», — ответила Алана.
Фото: «Инстаграм» Аланы Мамаевой
Мамаев перешёл в «Ростов» в сентябре прошлого года на правах свободного агента. До этого он на протяжении года находился сначала под стражей, а затем в колонии. Вместе с ним наказание отбывали нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и друг Александр Протасовицкий. В 2018 году компания устроила две драки в Москве.
Ранее Мамаев защищал цвета «Торпедо», ЦСКА и «Краснодара». С 2009 по 2016 год 31-летний хавбек вызывался в сборную России.
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