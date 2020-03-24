Жена Мамаева — о переезде с мужем в другую страну: это была шутка

Алана Мамаева, жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, ответила на вопросы подписчиков на своей странице в «Инстаграме».



Ранее Мамаев сообщил, что они с женой готовят глобальный переезд из России в другую страну. Один из пользователей социальной сети поинтересовался, куда супруги планируют переехать.



«Это была шутка», — ответила Алана.

Фото: «Инстаграм» Аланы Мамаевой

Мамаев перешёл в «Ростов» в сентябре прошлого года на правах свободного агента. До этого он на протяжении года находился сначала под стражей, а затем в колонии. Вместе с ним наказание отбывали нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и друг Александр Протасовицкий. В 2018 году компания устроила две драки в Москве.

Ранее Мамаев защищал цвета «Торпедо», ЦСКА и «Краснодара». С 2009 по 2016 год 31-летний хавбек вызывался в сборную России.