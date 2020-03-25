Месси выделил € 1 млн на борьбу с коронавирусом
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси выделил € 1 млн на борьбу с коронавирусом, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, средства, пожертвованные форвардом, будут разделены между больницей в Барселоне и медицинским центром, который находится на родине Месси, в Аргентине. Деньги пойдут на покупку необходимого медицинского оборудования и средств защиты.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от коронавируса скончалось более 17 тыс. человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 102 тыс. Ранее из-за угрозы распространения коронавируса были приостановлены футбольные чемпионаты во всех европейских странах, за исключением Беларуси.
Читайте также
- 25 марта 2020
-
00:57
-
00:41
-
00:36
-
00:14
-
00:02
-
00:01
- 24 марта 2020
-
23:39
-
23:39
-
23:04
-
22:53
-
22:42
-
22:39
-
22:21
-
22:17
-
22:00
-
21:52
-
21:40
-
21:32
-
21:19
-
21:04
-
20:56
-
20:44
-
20:30
-
20:29
-
20:11
-
20:09
-
20:02
-
19:58
-
19:53
-
19:51
-
19:33
-
19:32
-
19:15
-
19:02
-
18:52
Партнерский контент