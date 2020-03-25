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Месси выделил € 1 млн на борьбу с коронавирусом

Месси выделил € 1 млн на борьбу с коронавирусом
Футбол / Испания 0

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси выделил € 1 млн на борьбу с коронавирусом, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, средства, пожертвованные форвардом, будут разделены между больницей в Барселоне и медицинским центром, который находится на родине Месси, в Аргентине. Деньги пойдут на покупку необходимого медицинского оборудования и средств защиты.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от коронавируса скончалось более 17 тыс. человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 102 тыс. Ранее из-за угрозы распространения коронавируса были приостановлены футбольные чемпионаты во всех европейских странах, за исключением Беларуси.

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