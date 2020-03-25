«Очень нехорошо всё». Карпин высказался о коронавирусе

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением о пандемии коронавируса.

«Думаю, что очень нехорошо всё. Ну что делать, если я так думаю. Очень хотелось бы ошибиться», — написал Карпин в комментариях «инстаграма» Бобр Добр.

Вспышка коронавируса COVID-19 произошла в китайском городе Ухань в конце прошлого года. На данный момент во всём мире заразились более 417 тыс. человек. Число умерших превысило 18 тыс. человек. Выздоровели более 108 тыс. человек.

Из-за угрозы распространения коронавируса в Европе приостановлены все национальные чемпионаты, кроме Беларуси. Также приостановлены Лига чемпионов и Лига Европы. Чемпионат Европы-2020, Олимпийские игры-2020 и Кубок Америки-2020 перенесены на 2021 год.