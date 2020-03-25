Д. Милито: Моуринью является одним из лучших тренеров в истории

Бывший нападающий «Интера» Диего Милито поделился мнением о главном тренере «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью, который ранее возглавлял миланский клуб.

«Моуринью — феноменален. Он является одним из лучших тренеров в истории. Я многому у него научился всего за один год, особенно с точки зрения управления коллективом.

У меня есть много историй о том сезоне, который стал одним из лучших в истории «Интера» и в моей карьере. Я не могу рассказать об этом, но их много. Что Моуринью сказал нам перед финалом Лиги чемпионов? В раздевалке все были напряжены, но он успокоил нас», — приводит слова Милито Ghanasoccernet со ссылкой на ESPN.

Напомним, что в сезоне-2009/10 Моуринью выиграл с «Интером» чемпионат и Кубок Италии, а также Лигу чемпионов.