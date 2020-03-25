Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20. Идет регистрация
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Д. Милито: Моуринью является одним из лучших тренеров в истории

Д. Милито: Моуринью является одним из лучших тренеров в истории
Футбол / Англия 0

Бывший нападающий «Интера» Диего Милито поделился мнением о главном тренере «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью, который ранее возглавлял миланский клуб.

«Моуринью — феноменален. Он является одним из лучших тренеров в истории. Я многому у него научился всего за один год, особенно с точки зрения управления коллективом.

У меня есть много историй о том сезоне, который стал одним из лучших в истории «Интера» и в моей карьере. Я не могу рассказать об этом, но их много. Что Моуринью сказал нам перед финалом Лиги чемпионов? В раздевалке все были напряжены, но он успокоил нас», — приводит слова Милито Ghanasoccernet со ссылкой на ESPN.

Напомним, что в сезоне-2009/10 Моуринью выиграл с «Интером» чемпионат и Кубок Италии, а также Лигу чемпионов.

Баллак: увольнение Моуринью в 2007 году — вина игроков «Челси»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020