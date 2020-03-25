Виллиан добился разрешения от «Челси» и вернулся в Бразилию

Нападающий «Челси» Виллиан вернулся в Бразилию после того, как получил разрешение от лондонского клуба покинуть Англию, сообщает Goal.com.



Ранее жена футболиста и две его дочери покинули Лондон и вернулись в Бразилию. Виллиан хотел присоединиться к ним во время приостановки чемпионата Англии, однако лондонцы не хотели отпускать форварда из-за проблем с возвращением на территорию Великобритании, которые могут возникнуть в дальнейшем из-за карантина, организованного в связи с пандемией коронавируса.



По информации источника, руководство «Челси» всё-таки дало своё разрешение. Лондонцы планируют возобновить тренировочный процесс 6 апреля.

Вспышка коронавируса COVID-19 произошла в китайском городе Ухань в конце прошлого года. На данный момент во всём мире заразились более 417 тыс. человек. Число умерших превысило 18 тыс. человек. Выздоровели более 108 тыс. человек.