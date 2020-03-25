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«Будете давиться желчью». Мамаев резко ответил подписчику в «Инстаграме»

«Будете давиться желчью». Мамаев резко ответил подписчику в «Инстаграме»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев резко ответил подписчику, который в сториз его жены Аланы в «инстаграме», заявил, что развод пары это вопрос времени.

«Мы уже семь лет с Аланой вместе, а вы всё никак не успокоитесь. И будем следующие семь лет вместе, а вы будете также давиться желчью и мечтать о нашем разводе», — сказал Мамаев.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Мамаев перешёл в «Ростов» в сентябре прошлого года на правах свободного агента. До этого он на протяжении года находился сначала под стражей, а затем в колонии. Вместе с ним наказание отбывали нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и друг Александр Протасовицкий. В 2018 году компания устроила две драки в Москве.

Ранее Мамаев защищал цвета «Торпедо», ЦСКА и «Краснодара». С 2009 по 2016 год 31-летний хавбек вызывался в сборную России.

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