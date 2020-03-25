Джикия провёл день, отвечая на вопросы в «инстаграме» «Спартака»

26-летний защитник московского «Спартака» Георгий Джикия провёл день, отвечая на различные вопросы в клубном «инстаграме». Он рассказал, как игроки тренируются в условиях карантина, с кем из бывших игроков поддерживает связь, а также порекомендовал сериал к просмотру.\
Видео доступно на «Чемпионате».
«С вами я – Георгий Джикия и сегодня я буду надоедать вам своими видео из своей квартиры», — начал день капитан московского клуба.
«Все ребята находятся дома, в расположении своих родных и близких людей. У всех есть определённый список заданий, который он должен выполнять. Все индивидуально в домашних условиях выполняют эти упражнения и следуют указаниям тренерского штаба. Все с нетерпением ждём возобновления чемпионата.
С кем я поддерживаю связь, находясь на карантине? Могу сказать, что вчера, в течение дня, созванивались с Джано Ананидзе больше 5 раз. Общались с ним на протяжении всего дня. Он сейчас находится в Грузии, он конечно же спрашивал, что происходит у нас в команде и в России. Хорошо пообщались и даже вечером успели.
Друзья, день подходит к концу, на улице уже темно. Хочу порекомендовать вам сериал, который посоветовал мне Резиуан Мирзов, называется «Бумажный дом». Поэтому прощаюсь с вами, буду сейчас его смотреть. Надеюсь вам было очень интересно», — подытожил прошедший день Джикия.
В текущем сезоне Джикия принял участие в 27 матчах за «Спартак» во всех турнирах, отметившись 1 забитым мячом и 2 результативными передачами. В 6 матчах он помог своей команде отыграть на ноль.
- 25 марта 2020
-
01:50
-
01:41
-
00:57
-
00:41
-
00:36
-
00:14
-
00:02
-
00:01
- 24 марта 2020
-
23:39
-
23:39
-
23:04
-
22:53
-
22:42
-
22:39
-
22:21
-
22:17
-
22:00
-
21:52
-
21:40
-
21:32
-
21:19
-
21:04
-
20:56
-
20:44
-
20:30
-
20:29
-
20:11
-
20:09
-
20:02
-
19:58
-
19:53
-
19:51
-
19:33
-
19:32
-
19:15