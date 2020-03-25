Джикия провёл день, отвечая на вопросы в «инстаграме» «Спартака»

26-летний защитник московского «Спартака» Георгий Джикия провёл день, отвечая на различные вопросы в клубном «инстаграме». Он рассказал, как игроки тренируются в условиях карантина, с кем из бывших игроков поддерживает связь, а также порекомендовал сериал к просмотру.\

Видео доступно на «Чемпионате».

«С вами я – Георгий Джикия и сегодня я буду надоедать вам своими видео из своей квартиры», — начал день капитан московского клуба.

«Все ребята находятся дома, в расположении своих родных и близких людей. У всех есть определённый список заданий, который он должен выполнять. Все индивидуально в домашних условиях выполняют эти упражнения и следуют указаниям тренерского штаба. Все с нетерпением ждём возобновления чемпионата.

С кем я поддерживаю связь, находясь на карантине? Могу сказать, что вчера, в течение дня, созванивались с Джано Ананидзе больше 5 раз. Общались с ним на протяжении всего дня. Он сейчас находится в Грузии, он конечно же спрашивал, что происходит у нас в команде и в России. Хорошо пообщались и даже вечером успели.

Друзья, день подходит к концу, на улице уже темно. Хочу порекомендовать вам сериал, который посоветовал мне Резиуан Мирзов, называется «Бумажный дом». Поэтому прощаюсь с вами, буду сейчас его смотреть. Надеюсь вам было очень интересно», — подытожил прошедший день Джикия.

В текущем сезоне Джикия принял участие в 27 матчах за «Спартак» во всех турнирах, отметившись 1 забитым мячом и 2 результативными передачами. В 6 матчах он помог своей команде отыграть на ноль.