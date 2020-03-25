Клубы АПЛ могут попросить игроков пойти на понижение зарплаты до 50%

Клубы английской Премьер-лиги обсуждают вопрос о том, чтобы попросить игроков пойти на сокращение заработной платы, возможно, на 50 процентов, из-за продолжающейся пандемии коронавируса, сообщает The Telegraph.
На фоне отсутствия выручки, в связи с приостановкой чемпионата, игроки должны будут вынуждены пойти на такой шаг. По словам высокопоставленного руководителя одного из клубов Премьер-лиги, переговоры по этому вопросу между клубами и профсоюзом футболистов неизбежны.
«Для нас важно, чтобы игроки осознали, почему приходится идти на такой шаг. Они должны стоять плечом к плечу и помогать нам в этой ситуации. Игроки должны стать частью решения», — сказал один из руководителей клубов.
Следующая телеконференция между клубами Премьер-лиги, на которой будет более подробно обсуждаться данный вопрос, состоится 3 апреля.
В настоящее время чемпионат Англии наряду с большинством других европейских лиг приостановлен из-за пандемии коронавируса. Изначально пауза в Премьер-лиге была рассчитана до 4 апреля, но спустя некоторое время возобновление чемпионата было отложено до мая.
- 25 марта 2020
-
01:50
-
01:41
-
00:57
-
00:41
-
00:36
-
00:14
-
00:02
-
00:01
- 24 марта 2020
-
23:39
-
23:39
-
23:04
-
22:53
-
22:42
-
22:39
-
22:21
-
22:17
-
22:00
-
21:52
-
21:40
-
21:32
-
21:19
-
21:04
-
20:56
-
20:44
-
20:30
-
20:29
-
20:11
-
20:09
-
20:02
-
19:58
-
19:53
-
19:51
-
19:33
-
19:32
-
19:15