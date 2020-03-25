Клубы АПЛ могут попросить игроков пойти на понижение зарплаты до 50%

Клубы английской Премьер-лиги обсуждают вопрос о том, чтобы попросить игроков пойти на сокращение заработной платы, возможно, на 50 процентов, из-за продолжающейся пандемии коронавируса, сообщает The Telegraph.

На фоне отсутствия выручки, в связи с приостановкой чемпионата, игроки должны будут вынуждены пойти на такой шаг. По словам высокопоставленного руководителя одного из клубов Премьер-лиги, переговоры по этому вопросу между клубами и профсоюзом футболистов неизбежны.

«Для нас важно, чтобы игроки осознали, почему приходится идти на такой шаг. Они должны стоять плечом к плечу и помогать нам в этой ситуации. Игроки должны стать частью решения», — сказал один из руководителей клубов.

Следующая телеконференция между клубами Премьер-лиги, на которой будет более подробно обсуждаться данный вопрос, состоится 3 апреля.

В настоящее время чемпионат Англии наряду с большинством других европейских лиг приостановлен из-за пандемии коронавируса. Изначально пауза в Премьер-лиге была рассчитана до 4 апреля, но спустя некоторое время возобновление чемпионата было отложено до мая.



