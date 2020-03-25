Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20. Идет регистрация
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Клубы АПЛ могут попросить игроков пойти на понижение зарплаты до 50%

Клубы АПЛ могут попросить игроков пойти на понижение зарплаты до 50%
Футбол / Англия 0

Клубы английской Премьер-лиги обсуждают вопрос о том, чтобы попросить игроков пойти на сокращение заработной платы, возможно, на 50 процентов, из-за продолжающейся пандемии коронавируса, сообщает The Telegraph.

На фоне отсутствия выручки, в связи с приостановкой чемпионата, игроки должны будут вынуждены пойти на такой шаг. По словам высокопоставленного руководителя одного из клубов Премьер-лиги, переговоры по этому вопросу между клубами и профсоюзом футболистов неизбежны.

«Для нас важно, чтобы игроки осознали, почему приходится идти на такой шаг. Они должны стоять плечом к плечу и помогать нам в этой ситуации. Игроки должны стать частью решения», — сказал один из руководителей клубов.

Следующая телеконференция между клубами Премьер-лиги, на которой будет более подробно обсуждаться данный вопрос, состоится 3 апреля.

В настоящее время чемпионат Англии наряду с большинством других европейских лиг приостановлен из-за пандемии коронавируса. Изначально пауза в Премьер-лиге была рассчитана до 4 апреля, но спустя некоторое время возобновление чемпионата было отложено до мая.

Клубы английской Премьер-лиги рассчитывают завершить сезон до конца июня
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020