ФИФА может продлить летнее трансферное окно до января из-за коронавируса

ФИФА готова обсудить с клубами вариант, при котором летнее трансферное окно будет продлено до января 2021 года, сообщает The Telegraph.
Как сообщает издание, это может помочь клубам восстановить баланс бюджета из-за приостановления множества турниров по причине пандемии коронавируса. В ближайшее время представители ФИФА обсудят этот вопрос с клубами. Руководители некоторых из них уже поддержали эту идею.
Ожидается, что в ближайшее трансферное окно, из-за больших финансовых потерь, клубы не будут тратить больших финансовых средств и совершать крупные трансферы.
Из-за угрозы распространения коронавируса приостановлены национальные чемпионаты во всех европейских странах, за исключением Беларуси. Приостановлены также Лига чемпионов и Лига Европы. Чемпионат Европы-2020, Олимпийские игры-2020 и Кубок Америки-2020 перенесены на 2021 год.
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