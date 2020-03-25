«ПСЖ» пожертвует € 100 тыс. на борьбу с коронавирусом

Французский «Пари Сен-Жермен» выделит дополнительно € 100 тыс. на борьбу с коронавирусом, сообщается на официальном сайте парижан.
Это пожертвование в размере € 100 тыс. является дополнением к соглашению в € 400 тыс., заключенному в этом месяце между клубом и организацией Secours Populaire Français (SPF) на 3 года, что, в свою очередь, поддержит ежедневные действия SPF в помощи тысячам людей, находящимся в тяжёлом финансовом положении из-за пандемии коронавируса.
Деньги будут направлены на обучение двух тысяч волонтеров, на 10 тысяч комплектов еды и предметов гигиены для пожилых или самоизолированных людей, на продукты и предметы гигиены для 900 бездомных и на 5 000 внешкольных образовательных комплектов для учащихся.
«ПСЖ» и SPF работают вместе уже более десяти лет и с 2016 года связаны партнёрским соглашением. Цель парижского клуба — помочь наиболее уязвимым группам населения.
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