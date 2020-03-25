8 клубов АПЛ обратились в CAS, чтобы предотвратить участие «МС» в следующем розыгрыше ЛЧ

Восемь клубов английской Премьер-лиги обратились в юридическую компанию, чтобы написать совместное заявление в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы предотвратить возможное участие «Манчестер Сити» в следующем розыгрыше Лиги чемпионов, сообщает Daily Mail.

Среди этих восьми клубов оказались «Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Перечисленные команды считают, что «Сити» потребует, чтобы наказание было отложено, пока их апелляция продолжается. Все восемь клубов решительно возражают против данного решения.

Напомним, что «Сити» запрещено участвовать в соревнованиях в Европе в течение двух лет, начиная со следующего сезона, после того, как УЕФА признал клуб виновным в серьёзных нарушениях правил финансового фэйр-плей.