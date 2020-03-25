Игрок «Пармы» Кулусевски — об Ибрагимовиче: отождествляю себя с ним
Шведский полузащитник «Пармы» Деян Кулусевски, который будет выступать за «Ювентус» начиная с сезона-2020/2021, поделился мнением о своём знаменитом соотечественнике Златане Ибрагимовиче.
«Конечно, Златан изменил Швецию. Благодаря нему многие поверили в себя, поняли, что способны на многое. Я тоже отождествляю себя с ним, потому что мы оба славянского происхождения, мои корни — из Северной Македонии, его родители из тоже из бывшей Югославии. Я никогда не встречался со Златаном, но надеюсь, что смогу сыграть с „Миланом“. Поговорить с ним — моя мечта», — приводит слова Кулусевски Football Italia.
В сезоне-2019/2020 Златан Ибрагимович провёл за «Милан» восемь матчей в Серии А, забил три мяча и получил одну жёлтую карточку.
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