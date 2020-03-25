Роналду хочет покинуть «Ювентус». Португалец получил предложения от двух клубов

Нападающий Криштиану Роналду хочет покинуть туринский «Ювентус». В услугах португальца заинтересованы «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед». Оба клуба уже сделали ему предложение, сообщает Diario Gol.

Возможное возвращение Роналду в «Манчестер Юнайтед», за который он выступал с 2003 по 2009 год, зависит прежде всего от того, будут ли «красные дьяволы» выступать в Лиге чемпионов.

Криштиану перешёл в «Ювентус» из мадридского «Реала» летом 2018 года за € 117 млн. Контракт 35-летнего футболиста рассчитан до 30 июня 2022 года. Трансферная стоимость Роналду оценивается в € 75 млн.

В нынешней кампании Криштиану забил 25 мячей и отдал 4 результативные передачи в 32 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

Турнирная таблица итальянской Серии А сезона-2019/2020