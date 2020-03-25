«Барселона» не может найти покупателя на Коутиньо. Вероятно, игрок снова уйдёт в аренду

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо, в нынешнем сезоне выступающий на правах аренды за «Баварию», оказался в подвешенном состоянии.



Как сообщает Marca, несмотря на то что интерес к бразильцу проявляют сразу несколько клубов, сине-гранатовые не могут найти на него покупателя. Каталонцы хотят выручить с продажи Филиппе не менее € 80 млн, однако в настоящее время никто не готов платить за него такую сумму.



Отмечается, что положение Коутиньо и «Барселоны» усугубила пауза, связанная с пандемией коронавируса. Когда чемпионаты возобновятся, цена на игроков, в том числе Филиппе, упадёт. Таким образом, продажа 27-летнего хавбека в летнее трансферное окно практически невозможна, и наиболее вероятен вариант, при котором он будет вновь отдан в аренду.



Не горит желанием подписать Коутиньо на постоянной основе и «Бавария». В арендном договоре прописана опция выкупа за € 120 млн, однако мюнхенцы не намерены расставаться с такой суммой.

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