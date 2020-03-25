«Мы как прокажённые. Врачи боятся». Стали известны подробности госпитализации Лещенко

Эстрадного певца и члена консультативного совета московского «Динамо» Льва Лещенко госпитализировали вместе с женой Ириной в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус. Представитель артиста прокомментировал ситуацию.

«У нас было ОРВИ, мы плохо себя чувствовали. Сначала пару дней просто смотрели на состояние, а потом уже пытались вызвать врача, но тишина. Мы как прокажённые — к нам никто не ехал. Они боятся. Попробуйте сказать, что вы из-за границы вернулись, они тут же не приедут. Может, им не с чем ехать, не знаю», — цитирует представителя Лещенко WMJ.ru.

По словам концертного директора артиста, 78-летний Лев и его 66-летняя жена Ирина были в Канаде и, возвращаясь в Москву, совершили вынужденную посадку в Марселе.