«Мы как прокажённые. Врачи боятся». Стали известны подробности госпитализации Лещенко
Эстрадного певца и члена консультативного совета московского «Динамо» Льва Лещенко госпитализировали вместе с женой Ириной в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус. Представитель артиста прокомментировал ситуацию.
«У нас было ОРВИ, мы плохо себя чувствовали. Сначала пару дней просто смотрели на состояние, а потом уже пытались вызвать врача, но тишина. Мы как прокажённые — к нам никто не ехал. Они боятся. Попробуйте сказать, что вы из-за границы вернулись, они тут же не приедут. Может, им не с чем ехать, не знаю», — цитирует представителя Лещенко WMJ.ru.
По словам концертного директора артиста, 78-летний Лев и его 66-летняя жена Ирина были в Канаде и, возвращаясь в Москву, совершили вынужденную посадку в Марселе.
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Подробности тёмной истории всплыли только через четверть века.
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