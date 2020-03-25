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Экс-селекционер ЦСКА: в клубе юноши по первому контракту получают около 15 тыс. рублей

Экс-селекционер ЦСКА: в клубе юноши по первому контракту получают около 15 тыс. рублей
Футбол / РПЛ 0

Бывший глава селекционного отдела ЦСКА Максим Дюков рассказал о системе зарплат в юношеских командах клуба.

«Знаю, что у некоторых сносит башню из-за больших денег. В ЦСКА таких персонажей не было. Объясню почему. Я как руководитель держал игроков детско-юношеского возраста на максимально низких зарплатах. 12 лет — самый ранний возраст подписания футболиста. Клуб и родитель идут в органы опеки, там дают разрешение, после чего мы подписываем трудовой договор на срок не более трёх лет (согласно регламенту РФС). Зарплата по первому контракту футболиста чуть выше МРОТ по Москве. Больше 15 тысяч рублей? Около того. Как правило, до перехода в молодёжку зарплата сильно не повышалась.

Да, в ЦСКА на таком уровне много не заработаешь, но есть другие бонусы — игра в основе. Абсолютно все футболисты выпускного возраста работают с молодёжной командой. Одну-две тренировки как минимум. Большинство уезжают на сборы. Потому что так должно быть. ЦСКА — это про шанс, который дают всем», — цитирует Дюкова «Р-Спорт».

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