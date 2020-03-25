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«Ем много чеснока и лука». Стоичков рассказал, как защищается от коронавируса в Майами

«Ем много чеснока и лука». Стоичков рассказал, как защищается от коронавируса в Майами
Футбол 0

Бывший нападающий «Барселоны» и национальной команды Болгарии Христо Стоичков рассказал о жизни в Майами в условиях карантина, который ввели из-за пандемии коронавируса.

«Домашняя изоляция помогает нам. Я ем много чеснока и лука, пью горячую воду и принимаю длительные ванны, чтобы защитить себя от этого вируса. Со мной моя жена и 80-летняя тёща, о которой мы должны заботиться больше всего.

Моя дочь живёт неподалеку, но я не видел своего внука уже неделю. Нам нельзя рисковать. Эта инфекция передаётся очень легко», — приводит слова 54-летнего Стоичкова Mundo Deportivo.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, в мире от вируса скончалось 18 947 человек.

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