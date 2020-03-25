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Полузащитник «Локомотива» Баринов обратился к подписчикам

Полузащитник «Локомотива» Баринов обратился к подписчикам
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов в своём «инстаграме» обратился к подписчикам в связи с пандемией коронавируса.

«Сложное время для всего мира и для каждого лично. Давайте будем соблюдать меры предосторожности и относиться внимательнее друг к другу. Позаботьтесь о близких. И ждём возвращения чемпионата», — написал Баринов.

В настоящее время первенство Российской Премьер-Лиги приостановлено из-за пандемии коронавируса. Аналогичные меры были введены практически во всех европейских лигах, а матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы были перенесены на неопределённый срок.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 18 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 108 тыс.

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