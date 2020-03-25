Мэр Бергамо поддержал мнение, что матч «Аталанта» — «Валенсия» стал биологической бомбой

Мэр Бергамо Джорджио Гори считает, что первая встреча 1/8 финала Лиги чемпионов «Аталанта» — «Валенсия» (4:1), которая состоялась в Милане 19 февраля, оказала существенное влияние на распространение коронавируса.
«Этот матч стал биологической бомбой. Тогда мы не знали, что происходит. В Италии первый пациент появился только 23 февраля. Если вирус уже активно распространялся, 40 тысяч фанатов, которые отправились на «Сан-Сиро», были заражены. Многие смотрели матч группами, было много контактов.
Конечно, эта встреча не стала причиной всего, что произошло, поскольку реальным местом вспышки инфекции стала больница в Альцано-Ломбардо, где пациент с неопределённой пневмонией заразил других пациентов, врачей и медсестёр», — приводит слова политика Marca.
Ранее матч «Аталанта» — «Валенсия» назвал биологической бомбой руководитель отделения пульмунологии в больнице имени папы Джованни XXIII в Бергамо Фабиано Ди Марко.
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