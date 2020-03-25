Тедеско: тот факт, что я тренирую «Спартак» в 34 года, — это предмет гордости

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о жизни в Москве и работе в стане красно-белых.



«Я чувствую себя прекрасно. Перед тем как подписать контракт со «Спартаком», я приехал в Москву на три дня и был впечатлён. Я увидел город, который сходит с ума по футболу и в котором есть четыре клуба с прекрасными стадионами. «Спартак» – самая большая команда в самой большой стране в мире. И тот факт, что я тренирую его в 34 года, – это предмет гордости.



Определённо в сравнении с Гельзенкирхеном это другая жизнь. Там я не мог выйти из дома. Зачастую мои маршруты были ограничены до дом – тренировка, дом – стадион. Я шёл по городу, и меня 100 раз просили об автографе и 50 раз – о фото. Здесь же меня не узнают так часто и у меня больше возможностей для выхода на улицу», — приводит слова Тедеско Tuttomercatoweb.

Тедеско провёл семинар для тренеров всех команд «Спартака»