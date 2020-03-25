Защитник «Манчестер Юнайтед» Линделёф предстал в золотом платье

Майя Нильссон, жена защитника «Манчестер Юнайтед» Виктора Линделёфа, опубликовала фотографию, на которой её муж предстал в золотом платье.

«9:55 утра. Спасибо за твою искреннюю любовь и поддержку. У меня была мечта, и ты всегда заставлял меня верить, что это возможно. Сильно тебя люблю», — написала Майя.

Фото можно посмотреть на странице Майи Нильссон в «Инстаграме».

Линделёф выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2017 года. В нынешнем сезоне 25-летний швед помог «красным дьяволам» в 35 матчах во всех турнирах. В его активе 1 гол и 1 результативная передача.

«Манчестер Юнайтед», набрав 45 очков, занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В 29 встречах команда Уле-Гуннара Сульшера одержала 12 побед, 9 раз сыграла вничью и потерпела 8 поражений.

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