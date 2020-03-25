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Тедеско: надеюсь выучить русский язык. Это вопрос уважения к стране, в которой находишься

Тедеско: надеюсь выучить русский язык. Это вопрос уважения к стране, в которой находишься
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о своих познаниях в иностранных языках, а также поделился мыслями о важности изучения русского.

«Могу подтвердить, что помимо итальянского разговариваю на английском, французском и испанском языках. Французский я учил в школе в течение трёх-четырёх лет. Позднее он пригодился мне в общении с игроками: Бенталебом, Стамбули, Харитом, Эмболо. В «Спартаке» это Жиго. Та же ситуация с испанским, на котором я разговаривал с ди Санто и своими испанскими друзьями.

Сейчас я надеюсь выучить русский язык. У меня есть учитель, и я уже начинаю выражать мысли на поле на русском. Это вопрос уважения к стране, в которой ты находишься. Правильно попытаться влиться в местную культуру, и изучение языка является первоочерёдным», — приводит слова Тедеско Tuttomercatoweb.

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