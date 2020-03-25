Кверквелия включил 7 игроков «Локомотива» в команду своей мечты
Защитник московского «Локомотива» Соломон Кверквелия собрал команду своей мечты из футболистов, с которыми когда-то играл за один клуб.
Вратарь: Маринато Гильерме («Локомотив»).
Защитники: Кристиан Ансальди («Торино»), Ведран Чорлука («Локомотив»), Сесар Навас (закончил карьеру), Владислав Игнатьев («Локомотив»).
Полузащитники: Дмитрий Баринов («Локомотив»), Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Антон Миранчук («Локомотив»), Роман Ерёменко («Ростов»).
Нападающий: Саломон Рондон («Далянь Ифан»).
«Без меня команде тяжело, конечно, будет, но российский чемпионат она бы 100 процентов выиграла», — прокомментировал свой выбор Кверквелия.
Видео можно посмотреть на канале «Локомотива» в YouTube.
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