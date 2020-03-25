Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20. Идет регистрация
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Погба с ребёнком в коляске устроил гонку с женой

Погба с ребёнком в коляске устроил гонку с женой
Футбол / Англия 0

Мария Салес, супруга полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, в своём «инстаграме» показала, как развлекается с семьёй в условиях карантина.

На видео футболист и его жена устраивают забеги наперегонки. При этом Поль даёт Марии фору, держа в руках коляску с ребёнком.

«Вот чем мы сегодня занимались на улице. Не даём себе заскучать», — написала жена футболиста.

Видео доступно на «Чемпионате».

В настоящее время чемпионат Англии наряду с большинством европейских лиг приостановлен в связи с пандемией коронавируса. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы были перенесены на неопределённый срок, а чемпионат Европы состоится не в этом году, а в 2021-м.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 19 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 111 тыс.

Чем заняться, пока нет футбола? 12 крутых документальных фильмов и сериалов о любимой игре
Ждём ваших рекомендаций в комментариях.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020