Погба с ребёнком в коляске устроил гонку с женой

Мария Салес, супруга полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, в своём «инстаграме» показала, как развлекается с семьёй в условиях карантина.



На видео футболист и его жена устраивают забеги наперегонки. При этом Поль даёт Марии фору, держа в руках коляску с ребёнком.



«Вот чем мы сегодня занимались на улице. Не даём себе заскучать», — написала жена футболиста.

Видео доступно на «Чемпионате».

В настоящее время чемпионат Англии наряду с большинством европейских лиг приостановлен в связи с пандемией коронавируса. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы были перенесены на неопределённый срок, а чемпионат Европы состоится не в этом году, а в 2021-м.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 19 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 111 тыс.