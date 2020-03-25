Погба с ребёнком в коляске устроил гонку с женой

Мария Салес, супруга полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, в своём «инстаграме» показала, как развлекается с семьёй в условиях карантина.
На видео футболист и его жена устраивают забеги наперегонки. При этом Поль даёт Марии фору, держа в руках коляску с ребёнком.
«Вот чем мы сегодня занимались на улице. Не даём себе заскучать», — написала жена футболиста.
Видео доступно на «Чемпионате».
В настоящее время чемпионат Англии наряду с большинством европейских лиг приостановлен в связи с пандемией коронавируса. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы были перенесены на неопределённый срок, а чемпионат Европы состоится не в этом году, а в 2021-м.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 19 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 111 тыс.
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