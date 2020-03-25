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Футболисты ЦСКА прочитали стих «лже-Пушкина»

Футболисты ЦСКА прочитали стих «лже-Пушкина»
Футбол / РПЛ 0

Московский ЦСКА представил юмористическое видео, в котором игроки клуба прочитали стихотворение.

«Стих лже-Пушкина в исполнении наших парней и CSKATV. Ещё немного юмора от нас развлечёт вас в этот непростой период», — говорится в описании ролика.

Видео можно посмотреть на канале ЦСКА в YouTube.

«Армейцы», набрав 36 очков, занимают пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 22 матчах московский клуб одержал 10 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпел 6 поражений.

Напомним, нынешний розыгрыш РПЛ был приостановлен в связи с распространением коронавируса. Аналогичные меры были приняты практически во всех странах. В частности, были перенесены ближайшие матчи ведущих европейских лиг и еврокубков. Чемпионат Европы, который был запланирован на лето, перенесли на 2021 год.

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