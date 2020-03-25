«Бавария» присоединилась к челленджу и назвала четырёх легенд клуба

Мюнхенская «Бавария» присоединилась к челленджу «четыре кумира» и назвала четвёрку легенд клуба.

Пресс-служба клуба в немецкой версии аккаунта в «Твиттере» выбрала защитников Лотара Маттеуса и Филиппа Лама, а также нападающих Арьена Роббена и Франка Рибери.

Аккаунт «Баварии» для американских болельщиков выбрал вратаря Оливера Кана, защитника Франца Беккенбауэра, полузащитника Бастиана Швайнштайгера и нападающего Герда Мюллера.

«Бавария», набрав в 25 матчах 55 очков, лидирует в турнирной таблице немецкого национального чемпионата. Отрыв мюнхенского клуба от ближайшего преследователя составляет четыре очка. В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» на выезде разгромила «Челси» со счётом 3:0. Ответный матч перенесён на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.