«Бавария» присоединилась к челленджу и назвала четырёх легенд клуба

Мюнхенская «Бавария» присоединилась к челленджу «четыре кумира» и назвала четвёрку легенд клуба.
Пресс-служба клуба в немецкой версии аккаунта в «Твиттере» выбрала защитников Лотара Маттеуса и Филиппа Лама, а также нападающих Арьена Роббена и Франка Рибери.
Аккаунт «Баварии» для американских болельщиков выбрал вратаря Оливера Кана, защитника Франца Беккенбауэра, полузащитника Бастиана Швайнштайгера и нападающего Герда Мюллера.
«Бавария», набрав в 25 матчах 55 очков, лидирует в турнирной таблице немецкого национального чемпионата. Отрыв мюнхенского клуба от ближайшего преследователя составляет четыре очка. В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» на выезде разгромила «Челси» со счётом 3:0. Ответный матч перенесён на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.
- 25 марта 2020
-
17:46
-
17:33
-
17:28
-
17:22
-
17:16
-
17:14
-
17:03
-
16:36
-
16:20
-
16:19
-
16:09
-
16:05
-
15:25
-
15:19
-
15:10
-
15:02
-
14:59
-
14:43
-
14:41
-
14:29
-
14:13
-
14:08
-
13:41
-
13:39
-
13:17
-
13:01
-
12:35
-
12:10
-
12:04
-
12:01
-
11:44
-
11:35
-
11:35
-
10:50
-
10:46