Клубы Серии А предложили расширить лигу до 22 команд

Клубы Серии А предлагают отменить вылет худших команд в Серию В по итогам сезона-2019/2020, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».
Также предложено расширить лигу до 22 команд за счёт выхода в Серию А двух лучших команд Серии В. Если схему одобрят, в следующих двух сезонах из Серии А будут вылетать по четыре команды, а подниматься из Серии В — три, чтобы количество команд вновь сократилось до 20.
Ранее президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина заявил, что чемпионат Италии планируют возобновить 3 мая. На текущий момент проведение матчей приостановлено из-за пандемии коронавируса.
В Италии рассматривали три варианта завершения чемпионата на случай дальнейшего распространения коронавируса. Одним из сценариев была полная отмена первенства Италии. В таком случае Серию А предлагалось расширить до 22 клубов.
- 25 марта 2020
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